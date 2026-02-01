Ричмонд
BZ: европейский рынок наводнили низкосортные яйца с Украины

В Германии заявили, что Украина поставляет на европейский рынок куриные яйца ненадлежащего содержания.

Источник: Аргументы и факты

Европейский рынок наводнен низкосортными яйцами кур ненадлежащего содержания с Украины, пишет Berliner Zeitung.

«Немецкие потребители много лет назад ясно высказались против яиц кур клеточного содержания. И все же именно эти яйца попадают на рынок по косвенным каналам — без маркировки и прозрачности», — заявила эксперт зоозащитной организации Нора Иррганг.

По данным издания, от этого в первую очередь выигрывают крупные аграрные концерны Украины. Основным выгодоприобретателем газета назвала агрохолдинг МХП, главным акционером которого является украинских миллиардер Юрий Косюк.

«Остальные акции находятся в свободном обращении на основном рынке Лондонской фондовой биржи. Косюк также входит в узкий круг штаба советников Владимира Зеленского», — говорится в материале.

Отмечается, что с января по ноябрь 2025 года Украина экспортировала в Евросоюз более 85 тысяч тонн яиц. В то же время в 2022-м показатель составил около 13 тысяч тонн.

