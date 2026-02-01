Междисциплинарная конференция по химии поможет ускорить реализацию нацпроектов

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Проведение первой в России междисциплинарной конференции по химии Chemnet позволит российским ученым, профильным ведомствам и научным организациям подобрать наиболее оптимальные направления развития российской химической науки для более эффективной реализации связанных с химией нацпроектов. Об этом ТАСС сообщил вице-президент РАН академик Степан Калмыков на открытии конференции Chemnet.
«Химия как наука используется в реализации сразу нескольких национальных проектов, в том числе технологий здоровья, новых атомных и энергетических технологий и других приоритетных направлений научно-технологического развития страны. Нам крайне важно сформулировать ключевые приоритеты, связанные с реализацией этих проектов с учетом их задач и доступных нам ресурсов в свете возможного секвестра», — отметил Калмыков.
По словам академика, проведение активного обсуждения на эту тему среди представителей максимально широкого круга направлений развития химии и других наука, позволит российским ученым избежать ситуаций, в рамках которых часть поставленных задач окажется нерешенной. Как отметил Калмыков, итоги совместной работы ученых будут переданы в научно-технический совет при Комиссии по научно-технологическому развитию РФ, которой руководит вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
«Результаты работы нашей конференции будут интересны и полезны для наших коллег из научно-технического совета, и я возьму на себя миссию довести эти сведения до них в рамках ближайших заседаний, которые пройдут уже в начале этого месяца. Уже сейчас комиссия анализирует реализацию национальных проектов, связанные с химией, и планирует продолжить это в ближайшее время», — добавил Калмыков.
Как добавил и. о. декана химического факультета МГУ Сергей Карлов, в работе конференции принимают участие не только ученые, но и десятки представителей крупного бизнеса, связанного с химической промышленностью. По его словам, это отражает растущий интерес российского бизнеса к разработке своих собственных технологий вместо закупки зарубежных аналогов, и говорит о возможности возрождения передовой промышленной химической школы в РФ.
«Компании уже активно участвуют в подготовке кадров и реализации научных задач нацпроектов. Это связано в том числе с тем, что в нацпроектах заложены вопросы обеспечения технологической независимости и занятия лидирующих позиций. Это интересно и коммерческим компаниям, так как те, кто будет в этом участвовать, получат от этого большие дивиденды. Важно найти общий язык для того, чтобы объединить возможности крупных компаний по поддержке науки и те исследования, которые могут делать наши ученые», — подытожил Калмыков.
О конференции.
Первая междисциплинарная химическая конференция Chemnet проходит 1−4 февраля в Москве. Организатор конференции — химический факультет МГУ, в ее работе принимает участие более двух сотен ведущих российских химиков и специалистов в других областях науки, а также интерес к конференции проявили 50 ведущих российских компаний химической промышленности. Главная цель мероприятия — представить публике ключевые достижения ученых, связанные с национальными проектами РФ.