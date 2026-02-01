Междисциплинарная конференция по химии поможет ускорить реализацию нацпроектов

«Компании уже активно участвуют в подготовке кадров и реализации научных задач нацпроектов. Это связано в том числе с тем, что в нацпроектах заложены вопросы обеспечения технологической независимости и занятия лидирующих позиций. Это интересно и коммерческим компаниям, так как те, кто будет в этом участвовать, получат от этого большие дивиденды. Важно найти общий язык для того, чтобы объединить возможности крупных компаний по поддержке науки и те исследования, которые могут делать наши ученые», — подытожил Калмыков.