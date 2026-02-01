Глава Николаевской области: Украинцы истощены и вряд ли продержатся еще два года

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столицу Украины ожидает гуманитарная катастрофа. По его словам, только в январе город покинули около 600 тысяч человек. Он отметил, что во время двух последних ракетных атак удары пришлись по тепловым станциям, что привело к критическим проблемам с отоплением. В ряде зданий температура опустилась настолько, что люди не могут пользоваться туалетом, так как вода замерзла, а на подоконниках образовались сосульки из конденсата.