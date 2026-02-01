У экс-футболистки «Крыльев Советов» Вукович обнаружили рак

У бывшей футболистки самарских «Крыльев Советов» сербки Марии Вукович выявили онкологическое заболевание, она проходит лечение, сообщается в Telegram-канале клуба.
«Экс-нападающей женской команды “Крыльев Советов” Марии Вукович диагностировали онкологию», — говорится в сообщении.
В клубе спортсменке пожелали сил, стойкости и скорейшего восстановления и выразили уверенность, что она справится с этим испытанием.
Отмечается, что в минувшем сезоне 35-летняя Вукович футболистка провела за «Крылья Советов» 21 игру, забила четыре гола и отдала одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что бывшему главному тренеру московского «Динамо» и краснодарской «Кубани» Дану Петреску диагностировали рак, он проходит химиотерапию.