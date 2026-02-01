Стало известно, где сейчас проживает певица Долина

Народная артистка РФ Лариса Долина после своего первого большого сольного концерта в подмосковном Домодедове заявила журналистам, что в настоящее время снимает квартиру.
«Есть, где жить. Мы сейчас берем в аренду квартиру, пока в аренду. Когда сможем, собственно, жилье приобрести, пока неизвестно», — сказала певица.
По ее словам, аренда жилья будет на длительный срок: «Возможно, когда-нибудь заработаю деньги и эту квартиру выкуплю».
Долина уточнила, что на данный момент ей не хватает средств, чтобы купить новое собственное жилье.
Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что Лариса Долина собрала почти полный зрительный зал на первом в этом году большом сольном концерте «Юбилей в кругу друзей» в Домодедове после завершения скандальной истории с продажей своей квартиры в Хамовниках. Отмечалось, что концертный зал практически полон, заполняемость составила более 95%, многие люди пришли с букетами цветов.