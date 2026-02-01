Стало известно, где сейчас проживает певица Долина

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что Лариса Долина собрала почти полный зрительный зал на первом в этом году большом сольном концерте «Юбилей в кругу друзей» в Домодедове после завершения скандальной истории с продажей своей квартиры в Хамовниках. Отмечалось, что концертный зал практически полон, заполняемость составила более 95%, многие люди пришли с букетами цветов.