Пострадавшая от упавшей сосульки жительница Ростова находится в больнице

Женщина, пострадавшая от рухнувшей с крыши сосульки в Ростове-на-Дону, находится в больнице. Об этом 1 февраля рассказал глава администрации Советского района города Никита Паремузов.
— Сегодня навестил женщину, получившую травму после падения сосульки с крыши многоквартирного дома. Угрозы жизни и здоровью нет, медики оказывают всю необходимую помощь, — сообщил в своем телеграм-канале Никита Паремузов.
Чиновник добавил, что сейчас также ведется работа в отношении управляющей компании, которая должна следить за содержанием жилого дома. Соответствующее поручение ранее поступило от главы Ростова Александра Скрябина.
Напомним, ростовчанка получила травму от сосульки в субботу, 31 января. Инцидент произошел на проспекте Коммунистическом. В ситуации уже разбираются представители прокуратуры.
