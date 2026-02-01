Ричмонд
Пострадавшая от упавшей сосульки жительница Ростова находится в больнице

В Ростове районный глава посетил в больнице женщину, пострадавшую от упавшей сосульки.

Источник: Комсомольская правда

Женщина, пострадавшая от рухнувшей с крыши сосульки в Ростове-на-Дону, находится в больнице. Об этом 1 февраля рассказал глава администрации Советского района города Никита Паремузов.

— Сегодня навестил женщину, получившую травму после падения сосульки с крыши многоквартирного дома. Угрозы жизни и здоровью нет, медики оказывают всю необходимую помощь, — сообщил в своем телеграм-канале Никита Паремузов.

Чиновник добавил, что сейчас также ведется работа в отношении управляющей компании, которая должна следить за содержанием жилого дома. Соответствующее поручение ранее поступило от главы Ростова Александра Скрябина.

Напомним, ростовчанка получила травму от сосульки в субботу, 31 января. Инцидент произошел на проспекте Коммунистическом. В ситуации уже разбираются представители прокуратуры.

