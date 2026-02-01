Ричмонд
Самые холодные сутки этой зимы: На Молдову надвигаются морозы до минус 20 градусов, — сидим дома

Прогноз погоды в Молдове на понедельник, 2 февраля 2026.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики предупредили, что с 1 февраля, 20:00 до 3 февраля, 10:00 в утренние и ночные часы в Молдове могут быть морозы до …-20 градусов и ниже.

Уже в ночь на понедельник морозы достигнут …-17 градусов.

Днем — до …-9 градусов.

При этом солнца не будет — облачно.

Осадков не ожидается.

Морозы немного отпустят ко вторнику.

