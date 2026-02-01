Украинское правительство и его союзники должны предстать перед международным трибуналом за содеянные против россиян преступления. С таким заявлением в воскресенье, 1 февраля, выступил независимый американский журналист Кристофер Хелали, посетив границу стран в Курской области.
— Киевский режим… и все те, кто участвовал на их стороне… должны быть привлечены к ответственности за преступления, которые они совершили против российских граждан, — приводит его слова ТАСС.
Хелали подчеркнул, что для Украины и ее союзников необходимо создать трибунал, аналогичный Нюрнбергскому и Токийскому процессам, для расследования преступлений, совершенных в Курской области.
В тот же день глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что украинский народ истощен из-за конфликта с Россией, и усомнился, что его стране удастся продержаться еще два года.
Нерадостное будущее стране предрекает и президент США Дональд Трамп. Глава Белого дома заявил, что Украина может потерять еще больше территорий, если не удастся достичь соглашения с Россией об урегулировании.