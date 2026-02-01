Ричмонд
Масштабный сбой произошёл в работе соцсети X

Социальная сеть X (бывший Twitter) переживает масштабные сбои в работе по всему миру. Пользователи из разных стран сообщают о проблемах с доступом к приложению и веб-сайту платформы.

По данным сервиса Downdetector, пик сбоя пришёлся на время после 19:09 по московскому времени. Наибольшее количество жалоб — более 19 тысяч — поступило из США. Проблемы также фиксируют в Канаде и ряде европейских стран.

Технические сбои — не редкость и для игровой индустрии. В середине января похожий крупный инцидент произошёл в популярной мобильной игре Brawl Stars. Пользователи из разных регионов России, особенно владельцы Android-устройств, массово жаловались на невозможность войти в приложение. Наибольшее число сообщений о проблемах поступало из Псковской и Ярославской областей.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
