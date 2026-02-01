«Я бы умерла»: Долина откровенно рассказала, как пережила суд и потерю квартиры

Лариса Долина заявила, что пережить тяжёлую ситуацию с выселением из квартиры в Хамовниках ей помогли только сильный характер и вера. Об этом народная артистка рассказала журналистам после своего сольного концерта «Юбилей в кругу друзей» в Домодедово.
«Если бы у меня был другой характер, я бы сейчас просто, наверное, умерла после всего этого. Потому что для того, чтобы пережить все это, это надо иметь очень сильный характер и веру в то, что все наладится», — сказала певица.
Долина подчеркнула, что главное в жизни — здоровье своё и близких. Она также поблагодарила добрых людей, которые её поддерживали.
Напомним, Мосгорсуд ещё 25 декабря 2025 года постановил выселить певицу, её дочь и внучку из квартиры в Хамовниках. Помещение за 112 миллионов рублей выкупила бизнесвумен Полина Лурье, чьи права собственника подтвердил Верховный суд. Ключи от квартиры были переданы её адвокату 19 января 2026 года.
