Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Долина сообщила, что снимает квартиру, так как у нее нет денег на новую

Артистка рассказала, что ее кошки переехали вместе с ней.

Источник: Аргументы и факты

Народная артистка РФ Лариса Долина рассказала, что арендует жилье, так как у нее пока не хватает средств, чтобы приобрести собственное жилье.

«Есть, где жить. Мы сейчас берем в аренду квартиру, пока в аренду», — приводит ее слова РИА Новости.

Артистка сказала, что сняла жилье на длительный срок, так как пока не известно, когда сможет купить новую квартиру. Долина не исключила, что возможно, когда-нибудь выкупит эту квартиру, а пока ей ее сдают «на очень хороших условиях». Певица также рассказала, что ее кошки переехали вместе с ней.

При этом Долина не раскрыла, в каком районе теперь живет, но отметила, что он хороший.

Напомним, 25 декабря 2025 года Мосгорсуд принял решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую она продала Полине Лурье. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь внучку певицы. Однако представители артистки передали ключи от квартиры адвокату Лурье лишь 19 января.

Ранее представителя певицы Сергей Пудовкин сообщил, что Долина собрала аншлаг первом в текущем году большом сольном концерте в подмосковном Домодедово.