Долина сообщила, что снимает квартиру, так как у нее нет денег на новую

Народная артистка РФ Лариса Долина рассказала, что арендует жилье, так как у нее пока не хватает средств, чтобы приобрести собственное жилье.
«Есть, где жить. Мы сейчас берем в аренду квартиру, пока в аренду», — приводит ее слова РИА Новости.
Артистка сказала, что сняла жилье на длительный срок, так как пока не известно, когда сможет купить новую квартиру. Долина не исключила, что возможно, когда-нибудь выкупит эту квартиру, а пока ей ее сдают «на очень хороших условиях». Певица также рассказала, что ее кошки переехали вместе с ней.
При этом Долина не раскрыла, в каком районе теперь живет, но отметила, что он хороший.
Напомним, 25 декабря 2025 года Мосгорсуд принял решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую она продала Полине Лурье. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь внучку певицы. Однако представители артистки передали ключи от квартиры адвокату Лурье лишь 19 января.
Ранее представителя певицы Сергей Пудовкин сообщил, что Долина собрала аншлаг первом в текущем году большом сольном концерте в подмосковном Домодедово.