Долина призналась, что снимает жилье из-за нехватки денег на новую квартиру

Лариса Долина призналась, что после выселения из квартиры в Хамовниках снимает жильё и надеется его выкупить. Об этом народная артистка рассказала на пресс-подходе после концерта.
«Есть, где жить. Мы сейчас берем в аренду квартиру… Возможно, я когда-нибудь заработаю деньги и эту квартиру выкуплю», — сказала певица.
Долина не стала раскрывать район, но отметила, что он «хороший», а условия аренды — очень выгодные. Главное, по её словам, что в новый дом переехала вся семья, включая кошек.
Она также заявила, что пережить ситуацию с судом и выселением ей помогли характер и вера в то, что все наладится.