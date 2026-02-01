В России повысили социальные выплаты на 5,6% с 1 февраля

Узнать больше по теме

Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.