В России повысили социальные выплаты на 5,6% с 1 февраля

Володин подчеркнул, что все необходимые средства для выполнения социальных обязательств государства перед гражданами заложили в федеральный бюджет.
«Выплаты, пособия и компенсации увеличиваются исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год», — отметил он.
Спикер напомнил, что выросла сумма материнского капитала, единовременное пособие при рождении ребёнка, а также выплаты по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы.
Ранее Социальный фонд России автоматически проиндексировал десятки видов социальных и страховых выплат на 5,6 процента. Повышение коснулось миллионов получателей — от ветеранов и инвалидов до семей с детьми.
