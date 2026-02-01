Ученые рассказали, что переработанное и красное мясо повышает риск рака

Ученые рассказали, что употребление переработанного и красного мяса может вызвать риск возникновения рака, сообщает издание The Mirror.
В публикации подчеркивается, что потребление переработанного мяса увеличивает вероятность развития рака кишечника. Красное мясо также может проявить это заболевание.
Переработанным мясом считается любое мясо, которое было обработано для улучшения вкуса или продления срока хранения. К методам переработки относятся копчение, вяление, соление и использование различных химических консервантов. Красным мясом принято называть все виды говядины, свинины, баранины и козьего мяса.
По данным исследования британской организации Cancer Research UK, даже небольшие порции переработанного мяса могут повышать риск рака кишечника. Диетологи советуют полностью исключить переработанное и красное мясо из рациона, чтобы снизить риск возникновения рака.
Ранее исследователи из Ратгерского университета пришли к выводу, что снижение потребления белка может способствовать замедлению прогрессирования опухолей печени у людей с нарушениями в работе этого органа.