Долина рассказала, сколько раз скачали песню «Последнее прощай»

ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 1 фев — РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина рассказала, что её новую песню «Последнее прощай» скачали более 1,5 миллионов человек за месяц.
Долина дала первый в этом году большой сольный концерт «Юбилей в кругу друзей» в Домодедово в воскресенье.
«У меня очень хороший музыкальный продюсер Сергей Подовкин. Он иногда подгоняет мне хорошие песни. Она (песня “Последнее прощай” — ред.) появилась вовремя. Я посмотрела, за месяц ее скачали более полутора миллионов человек. Это показатель очень хороший. Я очень надеюсь, что она и “Золотой граммофон” получит в этом году», — сказала она журналистам.
Долина выпустила песню «Последнее прощай» в конце декабря 2025 года. Впервые перед публикой эту песню она представила на концерте в Домодедово.