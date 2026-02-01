Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Долина рассказала, сколько раз скачали песню «Последнее прощай»

Долина: песню «Последнее прощай» скачали более 1,5 млн человек за месяц.

Источник: © РИА Новости

ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 1 фев — РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина рассказала, что её новую песню «Последнее прощай» скачали более 1,5 миллионов человек за месяц.

Долина дала первый в этом году большой сольный концерт «Юбилей в кругу друзей» в Домодедово в воскресенье.

«У меня очень хороший музыкальный продюсер Сергей Подовкин. Он иногда подгоняет мне хорошие песни. Она (песня “Последнее прощай” — ред.) появилась вовремя. Я посмотрела, за месяц ее скачали более полутора миллионов человек. Это показатель очень хороший. Я очень надеюсь, что она и “Золотой граммофон” получит в этом году», — сказала она журналистам.

Долина выпустила песню «Последнее прощай» в конце декабря 2025 года. Впервые перед публикой эту песню она представила на концерте в Домодедово.