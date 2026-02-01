Глава МОК: У решения о допуске россиян на Олимпиаду нет временных рамок

Центр спортивной подготовки сборных команд России опубликовал окончательный список российских атлетов для участия в зимних Олимпийских играх 2026 года. Соревнования пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Тринадцать российских спортсменов, получивших олимпийские лицензии, официально допущены к Играм. Они выступят в нейтральном статусе.