Глава МОК: У решения о допуске россиян на Олимпиаду нет временных рамок

«Конкретного времени нет. Мы следуем тому же процессу, которому следовали перед Парижем», — сказала Кирсти Ковентри в ходе пресс-конференции.
Центр спортивной подготовки сборных команд России опубликовал окончательный список российских атлетов для участия в зимних Олимпийских играх 2026 года. Соревнования пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Тринадцать российских спортсменов, получивших олимпийские лицензии, официально допущены к Играм. Они выступят в нейтральном статусе.
