Министр образования Иванец назвал три самых перспективных направления для подготовки специалистов в Беларуси

Министр образования Андрей Иванец в эфире телеканала «Беларусь 1» назвал три самых перспективных направления для подготовки специалистов в республике.
Первым Иванец назвал авиастроение как «принципиально новое направление» в республике. Далее министр обозначил в качестве крайне важного судостроение. И, наконец, медицина.
«Безусловно, целый ряд биомедицинских приложений с точки зрения биотехнологической безопасности нашей страны. Они тоже входят в топ приоритетов тех специалистов, которые мы предлагали главе государства для подготовки в новом образовательном центре», — сказал Иванец.
Речь идет о создании образовательного центра по подготовке кадров перспективных направлений. Там президент Беларуси Александр Лукашенко хочет собрать самых толковых людей. На совещании по этому вопросу министр образования предложил Лукашенко создать в республике новый спецназ — интеллектуальный. А сам глава страны предупредил Минобразования из-за качества обучения.
