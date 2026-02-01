Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министр образования Иванец назвал три самых перспективных направления для подготовки специалистов в Беларуси

Иванец назвал три самых перспективных направления подготовки кадров в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Министр образования Андрей Иванец в эфире телеканала «Беларусь 1» назвал три самых перспективных направления для подготовки специалистов в республике.

Первым Иванец назвал авиастроение как «принципиально новое направление» в республике. Далее министр обозначил в качестве крайне важного судостроение. И, наконец, медицина.

«Безусловно, целый ряд биомедицинских приложений с точки зрения биотехнологической безопасности нашей страны. Они тоже входят в топ приоритетов тех специалистов, которые мы предлагали главе государства для подготовки в новом образовательном центре», — сказал Иванец.

Речь идет о создании образовательного центра по подготовке кадров перспективных направлений. Там президент Беларуси Александр Лукашенко хочет собрать самых толковых людей. На совещании по этому вопросу министр образования предложил Лукашенко создать в республике новый спецназ — интеллектуальный. А сам глава страны предупредил Минобразования из-за качества обучения.

Тем временем премьер Александр Турчин сказал, что происходит с белорусской экономикой в начале 2026 года.

Также власти хотят собрать в 2026-м с белорусов штрафов на 66 миллионов больше, чем в 2025-м.

Кроме того, гендиректор «Фармации» объяснила разные цены на лекарства в белорусских аптеках и ответила, чьи лекарства лучше — белорусские или импортные.

А Минобразования Беларуси ответило, можно ли не вести ребенка в школу в сильные морозы.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше