Долина ответила на претензии по поводу пруда на даче: «Что хочу, то и делаю»

Лариса Долина резко ответила на претензии по поводу искусственного пруда на её участке в Подмосковье. Об этом народная артистка заявила журналистам после концерта в Домодедово.
«Он находится на моей земле, это моя собственность. Какие вопросы еще? Что хочу, то и делаю там. Хочу — зарою его, а хочу — нет. У меня там рыбки плавают. Это моя земля», — сказала певица.
Поводом для резкого заявления Долиной стала жалоба, которую ранее зарегистрировала прокуратура. Бизнесмен из Саратова Глеб Рыськов утверждает, что пруд артистки «наезжает» на охраняемую прибрежную зону ручья в деревне Протасово (Мытищи). По его словам, 230-метровый водоём частично расположен на территории, которая по Водному кодексу не может принадлежать частному лицу.
«Лариса Долина должна устранить нарушения… Ей нужно будет произвести рекультивацию земли. Это дорогостоящее занятие, но закон для всех один», — заявлял Рыськов.