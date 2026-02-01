Учёные назвали напиток, снижающий риск болезней сердца, деменции и диабета

Регулярное употребление чая, особенно зелёного, может снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета и некоторых видов рака, а также поддерживать когнитивные функции и замедлять возрастную потерю мышечной массы. К такому выводу пришли исследователи Института чайных исследований Китайской академии сельскохозяйственных наук. Работа опубликована в журнале Beverage Plant Research.
Анализ данных лабораторных и клинических исследований показал, что ключевую роль играют полифенолы, в первую очередь катехины, обладающие антиоксидантным и противовоспалительным действием. Отмечается, что регулярное употребление зелёного чая снижают давление, улучшают профиль холестерина, что уменьшает риск преждевременной смерти. Также употребление чая связано с лучшими показателями контроля глюкозы, что важно для профилактики диабета второго типа.
Также отмечено положительное влияние на обмен веществ и поддержание здорового веса, особенно у людей с ожирением. У пожилых любителей чая наблюдается медленное снижение когнитивных функций и меньше биомаркеров, связанных с болезнью Альцгеймера.
Однако учёные предупреждают, что не все «чайные» напитки полезны. Бутилированные чаи и bubble tea часто содержат сахар, подсластители и консерванты. Кроме того, в чае иногда находят следы пестицидов, тяжёлых металлов и микропластика. При высоком и длительном потреблении это может представлять риск.
Также чай может снижать усвоение железа и кальция, что важно учитывать людям с дефицитами или придерживающимся растительного питания.
Эксперты рекомендуют пить традиционно заваренный чай, избегая сильно обработанных напитков. По их мнению, умеренное потребление может стать частью профилактики хронических заболеваний, но для точного понимания долгосрочных эффектов и различий между видами чая необходимы дополнительные исследования.
