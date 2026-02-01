«Что хочу, то и делаю»: Долина ответила на жалобы по поводу пруда в Подмосковье

Народная артистка России Лариса Долина прокомментировала жалобы касательно вырытого пруда в Московской области. По словам певицы, объект находится в ее собственности и она вправе делать с ним что угодно.
— Он находится на моей земле, это моя собственность. Какие вопросы еще? Что хочу, то и делаю там. Хочу — зарою его, а хочу — нет. У меня там рыбки плавают. Это моя земля, — сказала она журналистам после концерта в Подмосковье, который прошел в воскресенье, 1 февраля. Ее слова приводит РИА Новости.
Объект привлек внимание общественности после того, как бизнесмен Глеб Рыськов подал иск к Ларисе Долиной, заявив, что звезда якобы незаконно создала пруд в прибрежной полосе безымянного ручья.
Также артистка рассказала, что сейчас арендует квартиру, поскольку ей не хватает средств на покупку собственной жилплощади. По словам Долиной, вместе с ней на новое место переехали и кошки. Артистка беспокоится, что питомцам тяжело даются переезды, но выбора не остается. Тем не менее певица не раскрыла, в каком именно месте она теперь живет, отметив лишь, что это хороший район.
Подмосковный концерт стал первым сольником Долиной в этом году. Несмотря на скандал с недвижимостью, Долина собрала полный зал. Многие зрители пришли с цветами. Хотя концерт был запланирован на 18:00, его начало пришлось отложить на 20 минут из-за необходимости усиления мер безопасности.