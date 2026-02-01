«Что хочу, то и делаю»: Долина ответила на жалобы по поводу пруда в Подмосковье

Также артистка рассказала, что сейчас арендует квартиру, поскольку ей не хватает средств на покупку собственной жилплощади. По словам Долиной, вместе с ней на новое место переехали и кошки. Артистка беспокоится, что питомцам тяжело даются переезды, но выбора не остается. Тем не менее певица не раскрыла, в каком именно месте она теперь живет, отметив лишь, что это хороший район.