Пытались продать, но Бог отвёл: Краснодарская модель рассказала, как оказалась в файлах Эпштейна

Напомним, в рассекреченных документах по делу Джеффри Эпштейна нашлось письмо с предложением пригласить на вечеринку девушку из краснодарского модельного агентства. Согласно документам, в феврале 2018 года Эпштейну рекомендовали некую модель Раю из агентства «Shtorm». Журналисты нашли эту девушку, и она подтвердила, что в тот год ей поступало неясное предложение о поездке в Индонезию, от которого она отказалась по настоянию родителей. Директор агентства «Shtorm models» Дана Борисенко заявила в соцсетях, что ни она, ни её модели якобы не имеют никакого отношения к финансисту Джеффри Эпштейну.