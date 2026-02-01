Ричмонд
Пытались продать, но Бог отвёл: Краснодарская модель рассказала, как оказалась в файлах Эпштейна

Россиянка Раиса Глушко рассказала, что была шокирована, обнаружив своё имя в материалах нашумевшего дела финансиста Джеффри Эпштейна. Бывшая модель, которая сейчас не работает в этой индустрии, прокомментировала ситуацию в соцсетях.

Источник: Life.ru

«Я думала, что это тупая шутка. Но жить с мыслью, что я бы была с камнем на дне океана ужасна», — призналась девушка.

Глушко подчеркнула, что у неё «всё супер»: она замужем и занимается ремонтом. Она заявила, что не летала на самолётах Эпштейна и не посещала его острова. Бывшая модель также отметила, что не в курсе, занималось ли её бывшее агентство «Shtorm models», фигурирующее в деле, чем-то противозаконным.

Напомним, в рассекреченных документах по делу Джеффри Эпштейна нашлось письмо с предложением пригласить на вечеринку девушку из краснодарского модельного агентства. Согласно документам, в феврале 2018 года Эпштейну рекомендовали некую модель Раю из агентства «Shtorm». Журналисты нашли эту девушку, и она подтвердила, что в тот год ей поступало неясное предложение о поездке в Индонезию, от которого она отказалась по настоянию родителей. Директор агентства «Shtorm models» Дана Борисенко заявила в соцсетях, что ни она, ни её модели якобы не имеют никакого отношения к финансисту Джеффри Эпштейну.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

