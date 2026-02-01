Ричмонд
Милонов предложил следом выслать директора агентства Shtorm на остров Эпштейна

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил выслать директора краснодарского модельного агентства Shtorm на остров Эпштейна, если подтвердятся слухи о поставках туда девушек. Свою позицию он озвучил в беседе с «Газетой.Ru».

Источник: Life.ru

«Тут нужно обязательно выяснить. Если это действительно так, то тогда директора этого агентства нужно самого поставить в качестве модели на какой-нибудь остров извращенца… Так что пусть директор краснодарского агентства сам убирается на свой остров шлюх», — заявил Милонов.

Напомним, в рассекреченных документах по делу Джеффри Эпштейна нашлось письмо с предложением пригласить на вечеринку девушку из краснодарского модельного агентства. Согласно материалам дела, в феврале 2018 года Эпштейну порекомендовали некую Раю из краснодарского агентства Shtorm. Журналисты разыскали эту девушку, и она подтвердила, что в тот год ей действительно поступило неопределённое предложение о поездке в Индонезию. От поездки она отказалась, поскольку родители сочли ситуацию подозрительной. В свою очередь, директор агентства Дана Борисенко публично заявила, что ни она, ни её модели не имеют никакого отношения к Джеффри Эпштейну.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

