Милонов предложил следом выслать директора агентства Shtorm на остров Эпштейна

Напомним, в рассекреченных документах по делу Джеффри Эпштейна нашлось письмо с предложением пригласить на вечеринку девушку из краснодарского модельного агентства. Согласно материалам дела, в феврале 2018 года Эпштейну порекомендовали некую Раю из краснодарского агентства Shtorm. Журналисты разыскали эту девушку, и она подтвердила, что в тот год ей действительно поступило неопределённое предложение о поездке в Индонезию. От поездки она отказалась, поскольку родители сочли ситуацию подозрительной. В свою очередь, директор агентства Дана Борисенко публично заявила, что ни она, ни её модели не имеют никакого отношения к Джеффри Эпштейну.