Маршруты ряда поездов изменили из-за схода вагонов в Кировской области

На перегоне Оричи — Шалегово произошел сход с рельсов 21 вагона.

Источник: Аргументы и факты

Ряд поездов будет следовать измененным маршрутом после схода вагонов грузового поезда в Кировской области, сообщает пресс-служба Федеральной пассажирской компании.

«В связи со сходом вагонов грузового поезда в Кировской области ряд поездов проследует измененным маршрутом в обход барьерного места», — сказано в публикации.

Свой маршрут изменили семь составов, в частности, поезд № 1 Владивосток — Москва (отправление 26.01) и поезд № 2 Москва — Владивосток (01.02). Пассажиров проинформируют об этом по СМС.

По данным Горьковской железной дороги, предварительно, на перегоне Оричи — Шалегово произошел сход с рельсов 21 вагона. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что из-за схода вагонов в Кировской области задерживается поезд Москва — Владивосток.