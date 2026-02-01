Возлюбленная Вани Дмитриенко призналась, что не дерётся, но делает больно словами

По словам Пересильд, главный инструмент для преодоления недопониманий — это разговор. Она подчеркнула, что никогда не прибегает к физическому насилию, хотя иногда может сказать что-то резкое в пик ссоры. Актриса призналась, что ей очень тяжело срываться на близких, и если это случается, она всегда приносит извинения. Такой подход, по её мнению, является основой для здоровых отношений.