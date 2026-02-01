Возлюбленная Вани Дмитриенко призналась, что не дерётся, но делает больно словами

Анна Пересильд рассказала о конфликтах в отношениях. Видео © Life.ru.
По словам Пересильд, главный инструмент для преодоления недопониманий — это разговор. Она подчеркнула, что никогда не прибегает к физическому насилию, хотя иногда может сказать что-то резкое в пик ссоры. Актриса призналась, что ей очень тяжело срываться на близких, и если это случается, она всегда приносит извинения. Такой подход, по её мнению, является основой для здоровых отношений.
«Я точно ни с кем не дерусь, всё словами решаю. Понятное дело, бывает, когда прямо уже пик… но я могу что-то сказать резкое. Но не дерусь точно», — сказала она.
Также артистка рассказала, что конфликтные ситуации с посторонними людьми у неё возникают чаще, чем с близкими. Например, ей очень не нравится, когда люди ведут себя высокомерно, только потому что они старше — в таких случаях она старается вежливо, но твёрдо обозначать личные границы.
Кстати, мама Ани, актриса Юлия Пересильд, получила роль в российском сериале «Тайный город», которую поклонники и пресса уже окрестили «русской Серсеей Ланнистер» — отсылка к знаменитой королеве из «Игры престолов». По данным кинопорталов, артистке удалось воплотить на экране ту же холодную грацию и железную волю, что характеризуют её западную предшественницу. Этот проект вызывает ажиотаж, позиционируясь как отечественная версия масштабного фэнтези-эпоса.
