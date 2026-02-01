Вратарь Василевский выступит в НХЛ в шлеме с гербом России и матрёшками

Вратарь клуба «Тампа‑Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский примет участие в матче на открытом воздухе в рамках «Стадионной серии» регулярного чемпионата НХЛ в шлеме, который будет украшен элементами с отсылками к России. Изображение было размещено на странице клуба в социальных сетях.
Отмечается, что «Тампа» впервые проведет матч на открытом льду. Они встретятся с командой «Бостон Брюинз» на стадионе «Рэймонд Джеймс».
Центральным элементом дизайна шлема Василевского является лев, который символизирует его прозвище — Большой Кот. Лев изображён в шапке-ушанке и с круглыми солнцезащитными очками.
Кроме того, на шлеме есть изображения монументов «Рабочий и колхозница» и «Покорителям космоса». Сбоку находится герб Российской Федерации, а внизу размещена надпись с названием клуба на русском языке: «Тампа‑Бэй Молнии». На задней части шлема изображён крест с распятым Иисусом Христом.
Также шлем украшен изображениями матрешек, на которых написаны имена его супруги Ксении и сына Лукаса.
Ранее сообщалось, что российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил шайбу в выездном поединке регулярного чемпионата НХЛ против команды «Сиэтл Кракен».