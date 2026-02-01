«Что хочу, то и делаю. Моя земля»: Долина ответила на претензии о ее пруде в Подмосковье

Как писал сайт KP.RU, ранее общественник Глеб Рыськов обратился с жалобой в природоохранную прокуратуру на Ларису Долину. После скандальной продажи квартиры в Хамовниках в ее собственности остался участок с большими домами в Мытищинском округе Подмосковья. По расчетам Рыськова, границы участка артистки залезли на береговую полосу ручья, который проходит рядом с домом. Более того, на этой территории Долина разместила пруд площадью более 200 кв м. Очевидно, что копали его в этой прибрежной защитной полосе водоохранной зоны при помощи тяжелой техникой.