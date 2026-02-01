В Ростове спасли мужчину, находившегося в неадекватном состоянии

— Местный житель позвонил и сообщил о поведении соседа. Правоохранители прибыли на место происшествия и обнаружили мужчину, который не реагировал на требования прекратить шум. Он сидел на подоконнике. С помощью сотрудников МЧС его задержали и доставили в территориальный отдел внутренних дел, — пояснили в полиции.