В Ростове спасли мужчину, находившегося в неадекватном состоянии

В Ростове-на-Дону спасатели и полицейские смогли договорится с мужчиной, находившимся в неадекватном состоянии. В итоге спасенного увезли в отдел для разбирательства. Детали вечером 1 февраля рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
— Местный житель позвонил и сообщил о поведении соседа. Правоохранители прибыли на место происшествия и обнаружили мужчину, который не реагировал на требования прекратить шум. Он сидел на подоконнике. С помощью сотрудников МЧС его задержали и доставили в территориальный отдел внутренних дел, — пояснили в полиции.
О случившемся сегодня также писали в соцсетях. По словам людей, полицейских вызвали по одному из адресов на Западном.
