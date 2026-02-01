Ричмонд
В Ростове спасли мужчину, находившегося в неадекватном состоянии

В Ростове к шумному мужчине вызвали спасателей и полицейских.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону спасатели и полицейские смогли договорится с мужчиной, находившимся в неадекватном состоянии. В итоге спасенного увезли в отдел для разбирательства. Детали вечером 1 февраля рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

— Местный житель позвонил и сообщил о поведении соседа. Правоохранители прибыли на место происшествия и обнаружили мужчину, который не реагировал на требования прекратить шум. Он сидел на подоконнике. С помощью сотрудников МЧС его задержали и доставили в территориальный отдел внутренних дел, — пояснили в полиции.

О случившемся сегодня также писали в соцсетях. По словам людей, полицейских вызвали по одному из адресов на Западном.

