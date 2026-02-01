Ричмонд
Одна из них высочайшего класса: На Солнце произошло 16 вспышек за день

ИКИ РАН: На Солнце произошло 16 вспышек класса М и Х.

Источник: Комсомольская правда

Ученые зафиксировали 16 вспышек на Солнце в течение воскресенья, 1 февраля. Одна из которых относится к высочайшему классу — Х. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН.

Агентство уточнило, что в течение дня произошла вспышка Х1.04 и еще три вспышки класса М — М1.0, М1.7 и М1.9. Помимо этого, также регистрировались еще 12 вспышек на Солнце.

«1 февраля в 21:19 МСК в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4366 (N14E40) зарегистрирована вспышка M2.1 продолжительностью 7 минут», — уточнили в лаборатории.

Как писал сайт KP.RU, немногим ранее в воскресенье астрономы зафиксировали на Солнце вспышку высшего класса. Как отметили в лаборатории, «пробило X уровень». По данным лаборатории, имеется большая вероятность новых крупных событий на Солнце в самое ближайшее время.