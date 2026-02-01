Ученые: На Солнце 1 февраля произошло 16 сильных вспышек

Утром того же дня на Солнце зафиксировали три вспышки предпоследнего класса мощности, сообщили в Институте прикладной геофизики. По их данным, первая вспышка M1.7 произошла в 05:05 по московскому времени в группе пятен 4366 и длилась 20 минут. Вторая вспышка M1.0 была зарегистрирована в 06:41 по московскому времени в той же группе пятен и продолжалась 19 минут. Третья вспышка M1.9 произошла в 07:20 по московскому времени и длилась 27 минут.