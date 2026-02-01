Ученые: На Солнце 1 февраля произошло 16 сильных вспышек

В воскресенье, 1 февраля, на Солнце зафиксировали 16 вспышек, среди которых одна относится к высшему классу Х. Об этом сообщили ученые из Института прикладной геофизики.
Все вспышки были зарегистрированы в активной области 4366.
— 1 февраля в 21:19 МСК в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4366 (N14E40) зарегистрирована вспышка M2.1 продолжительностью семь минут, — приводит информацию от института ТАСС.
Утром того же дня на Солнце зафиксировали три вспышки предпоследнего класса мощности, сообщили в Институте прикладной геофизики. По их данным, первая вспышка M1.7 произошла в 05:05 по московскому времени в группе пятен 4366 и длилась 20 минут. Вторая вспышка M1.0 была зарегистрирована в 06:41 по московскому времени в той же группе пятен и продолжалась 19 минут. Третья вспышка M1.9 произошла в 07:20 по московскому времени и длилась 27 минут.
Позже на Солнце сначала произошла сильная вспышка класса М. Вспышка достигла своего максимума в 13:02 по московскому времени, ее мощность составила М6.64. Затем, ближе к вечеру, активность увеличилась до уровня Х.