Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые: На Солнце 1 февраля произошло 16 сильных вспышек

В воскресенье, 1 февраля, на Солнце зафиксировали 16 вспышек, среди которых одна относится к высшему классу Х. Об этом сообщили ученые из Института прикладной геофизики.

В воскресенье, 1 февраля, на Солнце зафиксировали 16 вспышек, среди которых одна относится к высшему классу Х. Об этом сообщили ученые из Института прикладной геофизики.

Все вспышки были зарегистрированы в активной области 4366.

— 1 февраля в 21:19 МСК в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4366 (N14E40) зарегистрирована вспышка M2.1 продолжительностью семь минут, — приводит информацию от института ТАСС.

Утром того же дня на Солнце зафиксировали три вспышки предпоследнего класса мощности, сообщили в Институте прикладной геофизики. По их данным, первая вспышка M1.7 произошла в 05:05 по московскому времени в группе пятен 4366 и длилась 20 минут. Вторая вспышка M1.0 была зарегистрирована в 06:41 по московскому времени в той же группе пятен и продолжалась 19 минут. Третья вспышка M1.9 произошла в 07:20 по московскому времени и длилась 27 минут.

Позже на Солнце сначала произошла сильная вспышка класса М. Вспышка достигла своего максимума в 13:02 по московскому времени, ее мощность составила М6.64. Затем, ближе к вечеру, активность увеличилась до уровня Х.