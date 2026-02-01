Назван напиток, снижающий риск деменции, диабета и болезней сердца

Учёные заявили, что обычный чай может быть «супернапитком» для защиты сердца, мозга и продления жизни. К таким выводам пришли специалисты Института чайных исследований Китайской академии сельскохозяйственных наук, изучив данные лабораторных и клинических экспериментов.
Особую пользу они связывают с зелёным чаем. У людей, регулярно пьющих этот напиток, ниже артериальное давление, лучше показатели холестерина и меньше риск сердечных заболеваний. Также они реже сталкиваются с диабетом, ожирением и даже некоторыми видами рака. А главное — у любителей чая выше шансы на долгую жизнь, отмечается в обзоре журнала Beverage Plant Research (BPR).
Ключ к пользе — в растительных соединениях, полифенолах. Они работают как мощные антиоксиданты, борются с воспалением и помогают контролировать вес. «Катехины могут поддерживать обмен веществ и способствовать снижению веса у людей с ожирением», — пишут авторы работы под руководством Минчуаня Яна и Ли Чжоу.
Чай также назвали «эликсиром здорового старения». Исследования показывают, что у пожилых поклонников напитка медленнее снижаются умственные способности, реже встречаются маркеры болезни Альцгеймера и меньше возрастная потеря мышечной массы.
Однако учёные предупреждают о подводных камнях. Бутилированные чаи, баббл ти и другие обработанные напитки часто содержат сахар и добавки, которые сводят всю пользу на нет. Кроме того, чай может мешать усвоению железа и кальция — это важно для вегетарианцев и людей с дефицитами. В некоторых образцах также находили следы пестицидов и микропластика, но для большинства это не критично.
Исследователи подчёркивают: речь идёт только о традиционно заваренном напитке из листьев Camellia sinensis — зелёном, чёрном, улуне, белом чае. Травяные настои в обзор не включались. Они рекомендуют сделать качественный чай частью ежедневного рациона, но не считать его панацеей.
