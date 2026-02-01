Назван напиток, снижающий риск деменции, диабета и болезней сердца

Однако учёные предупреждают о подводных камнях. Бутилированные чаи, баббл ти и другие обработанные напитки часто содержат сахар и добавки, которые сводят всю пользу на нет. Кроме того, чай может мешать усвоению железа и кальция — это важно для вегетарианцев и людей с дефицитами. В некоторых образцах также находили следы пестицидов и микропластика, но для большинства это не критично.