FT: внедрение ИИ не вызовет «апокалипсиса рабочих мест»

Так, с момента запуска ChatGPT увеличилось число вакансий на профессиональных, управленческих и офисных позициях, которые ранее считались подверженными риску сокращения из-за ИИ, говорится в статье. Таким образом, эта тенденция опровергает утверждение управляющего директора Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой о том, что технология обрушится на рынки труда, подобно цунами, указали журналисты.