FT: внедрение ИИ не вызовет «апокалипсиса рабочих мест»

Занятость в интеллектуальных профессиях в США и еврозоне выросла после появления ChatGPT, это позволяет спрогнозировать, что искусственный интеллект (ИИ) не спровоцирует «апокалипсис» на рынке труда, пишет Financial Times (FT).
Так, с момента запуска ChatGPT увеличилось число вакансий на профессиональных, управленческих и офисных позициях, которые ранее считались подверженными риску сокращения из-за ИИ, говорится в статье. Таким образом, эта тенденция опровергает утверждение управляющего директора Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой о том, что технология обрушится на рынки труда, подобно цунами, указали журналисты.
В ноябре 2022 года после запуска ChatGPT охлаждение рынков труда, связанных с услугами и знаниями, было вызвано большей частью ужесточением монетарной политики центробанков и нормализацией в постпандемийный период, говорится в статье.
Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета заявил, что искусственный интеллект постепенно будет заменять работников начальных степеней. В России должны быть готовы к системным изменениям, которые происходят по мере развития ИИ, сказал он.