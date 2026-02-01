Четверо туристов из Британии умерли от инфекции после отдыха в Кабо-Верде

Четверо британских туристов в 2025 году умерли от кишечных инфекций, подхваченных на пятизвёздочных курортах Кабо-Верде. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на юридическую фирму Irwin Mitchell, которая представляет интересы семей умерших.
Среди погибших — 64-летняя Элена Уолш, 55-летний Марк Эшли, 64-летняя Карен Пули и ещё один мужчина в возрасте 56 лет.
Все они отдыхали в отелях сети Riu на острове Сал, забронировав путёвки через туроператора TUI. У многих развилась тяжёлая форма шигеллёза — бактериальной инфекции, вызывающей сильную диарею, лихорадку и обезвоживание.
В случае Элены Уолш врачи ошибочно диагностировали аппендицит и начали операцию, во время которой у неё случился сердечный приступ. Вскрытие в Великобритании показало, что аппендикс был здоров, а причиной смерти стала сердечная недостаточность на фоне гастроэнтерита.
Марк Эшли умер дома в ноябре 2025 года после возвращения из отпуска, так и не оправившись от болезни. Карен Пули скончалась в Тенерифе после перелома бедра и развития сепсиса на фоне инфекции.
По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в конце 2025 года наблюдался всплеск шигеллёза в Европе. Отмечается, что 80% случаев были связаны с поездками в Кабо-Верде. Только в Великобритании зафиксировали 137 случаев с октября по декабрь.
Инфекция распространяется через заражённую пищу или воду, а также при контакте от человека к человеку. Большинство людей выздоравливают, но для уязвимых пациентов это может быть опасно.
Семьи погибших подали иски против TUI, утверждая, что туроператор нарушил Положения о пакетных турах 2018 года, не обеспечив безопасность питания и условий проживания.
TUI и Riu Hotels заявили, что «глубоко опечалены» смертями и выражают соболезнования, но отрицают свою ответственность, ссылаясь на возможные внешние источники инфекции.
