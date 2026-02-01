Четверо туристов из Британии умерли от инфекции после отдыха в Кабо-Верде

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в конце 2025 года наблюдался всплеск шигеллёза в Европе. Отмечается, что 80% случаев были связаны с поездками в Кабо-Верде. Только в Великобритании зафиксировали 137 случаев с октября по декабрь.