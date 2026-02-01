Долина рассказала, что пока не может купить новую квартиру и снимает жильё в аренду

«Да, есть где жить. Мы сейчас берём в аренду квартиру — пока в аренду. Когда сможем собственное жильё приобрести ещё неизвестно. Но аренду берём на длительный срок. Возможно я когда-нибудь заработаю деньги и эту квартиру выкуплю. Пока что нам предложили снимать её на хороших условиях», — заявила артистка.