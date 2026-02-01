Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Долина рассказала, что пока не может купить новую квартиру и снимает жильё в аренду

Певица Лариса Долина пока не может позволить себе купить новую квартиру и живёт на съёмной. Об этом она рассказала журналистам после концерта в Домодедово.

Источник: Life.ru

«Да, есть где жить. Мы сейчас берём в аренду квартиру — пока в аренду. Когда сможем собственное жильё приобрести ещё неизвестно. Но аренду берём на длительный срок. Возможно я когда-нибудь заработаю деньги и эту квартиру выкуплю. Пока что нам предложили снимать её на хороших условиях», — заявила артистка.

Точного адреса она не назвала. Кошки Долиной, по её словам, переехали вместе с хозяйкой и привыкают к новому месту.

Ранее звучали предположения, что Лариса Долина может переехать в трёхэтажный загородный особняк площадью 360 квадратных метров, расположенный в 45 километрах от МКАД на участке около 20 соток с выходом к водоёму. Возможно певица не хочет раскрывать свой адрес журналистам, или же сочла неудобным удалённость загородного дома от Москвы.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.