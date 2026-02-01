Долина рассказала, что пока не может купить новую квартиру и снимает жильё в аренду

«Да, есть где жить. Мы сейчас берём в аренду квартиру — пока в аренду. Когда сможем собственное жильё приобрести ещё неизвестно. Но аренду берём на длительный срок. Возможно я когда-нибудь заработаю деньги и эту квартиру выкуплю. Пока что нам предложили снимать её на хороших условиях», — заявила артистка.
Точного адреса она не назвала. Кошки Долиной, по её словам, переехали вместе с хозяйкой и привыкают к новому месту.
Ранее звучали предположения, что Лариса Долина может переехать в трёхэтажный загородный особняк площадью 360 квадратных метров, расположенный в 45 километрах от МКАД на участке около 20 соток с выходом к водоёму. Возможно певица не хочет раскрывать свой адрес журналистам, или же сочла неудобным удалённость загородного дома от Москвы.
Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.