Долина спела хором со зрителями свой хит «Погода в доме» на концерте

ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 1 фев — РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина спела хором со зрителями свой главный хит «Погода в доме» на концерте в Домодедово, передает корреспондент РИА Новости.
Долина дала первый в этом году большой сольный концерт «Юбилей в кругу друзей» в Домодедово в воскресенье.
«Главней всего — что?» — пропела строчки припева Долина.
Зрители живо откликнулись и подхватили знакомый мотив. «Погода в доме», — пропели поклонники Долиной в ответ.
Остальные строчки припева главной песни о погоде в доме Долина также спела хором с публикой.
После исполнения композиции зрители искупали певицу в овациях. Гости вечера кричали «Браво!» и бурно аплодировали Долиной, а также преподнесли артистке несколько букетов цветов.
Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Ключи были переданы адвокату Лурье 19 января.