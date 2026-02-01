Серебряный призер Олимпиады-2018 Михаил Коляда стал отцом

«Мы стали родителями прекрасной девочки. В момент рождения и сразу после мир останавливается, твоя дочь полностью овладевает твоим вниманием и ты забываешь как дышать. Вы все вместе уже втроем плачете, а ты понимаешь, что прошел вместе со своей женой настоящее испытание, которое сделало вас еще ближе, еще роднее и любимее!», — написал Михаил Коляда в Telegram.