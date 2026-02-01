Эксперт сказал белорусам про погоду, при которой воздействие дорожной соли на авто страшнее, чем в мороз

Глава представительства производителя антикоррозийных составов Сергей Мухлаев сказал в эфире телеканала СТВ о погоде, при которой воздействие дорожной соли на авто страшнее, чем в мороз.
«Если машина в соли стоит и в морозе, то минимальное воздействие соли на автомобиль», — говорит Мухлаев.
По его словам, куда более опасно другое состояние:
«Как только появляются переходы через ноль, вот здесь происходит максимальное количество проблем. Так как у нас зимы мягкие, не морозные, как в Сибири, то мы находимся в зоне риска».
Мало того, такая ситуация пролонгируется и на весну с ее теплом и влагой.
«И та соль, которая накоплена на машине, она также является катализатором процессов, которые приводят к коррозии автомобиля», — замечает эксперт.
