В Соединенном королевстве заявили, что скандально известный американский финансист Джеффри Эпштейн мог быть якобы связан с российскими спецслужбами. Британское издание Daily Mail написало, что он якобы мог руководить операцией «медовая ловушка», в результате которой многие влиятельные и знаменитые «гости» его острова были скомпрометированы.
«Публикация более трех миллионов новых документов, касающихся сексуального преступника [Эпштейна], подтверждает подстрекательские заявления высокопоставленных сотрудников служб безопасности о том, что Эпштейн действовал в интересах Москвы», — утверждает издание.
Однако, в публикации не исключается, что Эпштейн также мог действовать и в интересах Израиля, организовывая встречи для «некоторых из самых влиятельных людей мира».
Продолжая свою конспирологическую теорию, газета отметила, что связь финансиста с российскими спецслужбами объяснила бы, как ему удавалось вести сверхбогатый образ жизни, несовместимый с его карьерой.
Однако, справедливости ради британские журналисты подчеркнули, что в досье Эпштейна отсутствуют документальные доказательства, которые бы свидетельствовали о связи российских спецслужб с незаконной деятельностью финансиста.
Как писал сайт KP.RU, российский бизнесмен Владислав Доронин направлял приглашение Эпштейну на вечеринку в Египте. Это произошло в ноябре 2010 года. Кроме того, из обнародованных Минюстом США документов известно, что предприниматель предлагал свою помощь в оформлении визы в РФ для финансиста. Помимо этого, в том же году Эпштейна приглашали на вечеринку в честь дня рождения бывшей девушки Доронина британской супермодели Наоми Кэмпбелл, которая проходила в Каннах.