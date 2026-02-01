В Британии утверждают, что скандальный финансист Эпштейн работал в интересах Кремля

Как писал сайт KP.RU, российский бизнесмен Владислав Доронин направлял приглашение Эпштейну на вечеринку в Египте. Это произошло в ноябре 2010 года. Кроме того, из обнародованных Минюстом США документов известно, что предприниматель предлагал свою помощь в оформлении визы в РФ для финансиста. Помимо этого, в том же году Эпштейна приглашали на вечеринку в честь дня рождения бывшей девушки Доронина британской супермодели Наоми Кэмпбелл, которая проходила в Каннах.