Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сафонов выступит за ПСЖ во втором матче подряд после травмы

Голкипер сыграет с первых минут на встрече «Пари Сен-Жермен» со «Страсбуром».

Источник: Аргументы и факты

Российского вратаря Матвея Сафонова включили в стартовый состав «Пари Сен-Жермен» в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу против «Страсбура», сообщили в парижской команде.

Сообщается, что начало встречи запланировано на 22:45 по мск. Сафонов второй раз подряд выйдет на поле с первых минут матча, рассказали в ПСЖ.

Напомним, 28 января вратарь сыграл в матче заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов против английского «Ньюкасла», встреча завершилось со счетом 1:1.

Отметим, голкипер получил перелом руки в финале Межконтинентального кубка, который состоялся 17 декабря 2025 года. 27 января Сафонов сообщил, что вернулся к тренировкам с командой ПСЖ после перелома руки. По его словам, восстановление после травмы заняло пять недель.