Сафонов выступит за ПСЖ во втором матче подряд после травмы

Российского вратаря Матвея Сафонова включили в стартовый состав «Пари Сен-Жермен» в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу против «Страсбура», сообщили в парижской команде.
Сообщается, что начало встречи запланировано на 22:45 по мск. Сафонов второй раз подряд выйдет на поле с первых минут матча, рассказали в ПСЖ.
Напомним, 28 января вратарь сыграл в матче заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов против английского «Ньюкасла», встреча завершилось со счетом 1:1.
Отметим, голкипер получил перелом руки в финале Межконтинентального кубка, который состоялся 17 декабря 2025 года. 27 января Сафонов сообщил, что вернулся к тренировкам с командой ПСЖ после перелома руки. По его словам, восстановление после травмы заняло пять недель.