Сафонов выступит за ПСЖ во втором матче подряд после травмы

Отметим, голкипер получил перелом руки в финале Межконтинентального кубка, который состоялся 17 декабря 2025 года. 27 января Сафонов сообщил, что вернулся к тренировкам с командой ПСЖ после перелома руки. По его словам, восстановление после травмы заняло пять недель.