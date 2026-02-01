Ричмонд
Росавиация ограничила работу трёх аэропортов на Кавказе

Росавиация ввела временные ограничения на работу сразу трёх аэропортов на Северном Кавказе. Речь идёт о воздушных гаванях Грозного, Владикавказа и Магаса. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Артём Кореняко.

В аэропорту Грозного (Северный) ограничения на приём и выпуск самолётов были введены в 22:28 по московскому времени. Спустя несколько минут аналогичные меры начали действовать в аэропортах Владикавказа (Беслан) и Магаса — соответствующее сообщение появилось в 22:42 мск.

В Росавиации подчеркнули, что ограничения носят временный характер и введены исключительно в целях обеспечения безопасности полётов. О сроках их снятия будет сообщено дополнительно.

Ранее Life.ru писал, что российские системы ПВО за день отразили масштабную атаку беспилотников, уничтожив 38 воздушных целей за 10 часов. Больше всего дронов было сбито над Белгородской областью, ещё несколько — над Краснодарским краем, Курской областью и Азовским морем.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.