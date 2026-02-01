Росавиация ограничила работу трёх аэропортов на Кавказе

В аэропорту Грозного (Северный) ограничения на приём и выпуск самолётов были введены в 22:28 по московскому времени. Спустя несколько минут аналогичные меры начали действовать в аэропортах Владикавказа (Беслан) и Магаса — соответствующее сообщение появилось в 22:42 мск.
В Росавиации подчеркнули, что ограничения носят временный характер и введены исключительно в целях обеспечения безопасности полётов. О сроках их снятия будет сообщено дополнительно.
Ранее Life.ru писал, что российские системы ПВО за день отразили масштабную атаку беспилотников, уничтожив 38 воздушных целей за 10 часов. Больше всего дронов было сбито над Белгородской областью, ещё несколько — над Краснодарским краем, Курской областью и Азовским морем.
