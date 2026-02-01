НХЛ назвала Никиту Кучерова лучшим игроком января

Второй звездой января стал чешский лидер «Бостона» Давид Пастрняк, который записал на свой счёт 25 очков в 14 встречах. Третье место досталось защитнику «Эдмонтона» Эвану Бушару — канадец набрал 23 очка в 15 матчах и стал самым результативным игроком обороны за этот период.