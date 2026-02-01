НХЛ назвала Никиту Кучерова лучшим игроком января

За прошедший месяц форвард провёл 13 матчей и набрал 31 очко — девять шайб и 22 результативные передачи. Такая результативность позволила Кучерову уверенно обойти конкурентов и возглавить рейтинг лучших игроков месяца.
Второй звездой января стал чешский лидер «Бостона» Давид Пастрняк, который записал на свой счёт 25 очков в 14 встречах. Третье место досталось защитнику «Эдмонтона» Эвану Бушару — канадец набрал 23 очка в 15 матчах и стал самым результативным игроком обороны за этот период.
Ранее Life.ru писал, что Никита Кучеров уже попадал в элиту лиги, став второй звездой недели НХЛ, уступив лишь Кириллу Капризову, который тогда возглавил рейтинг лучших игроков.
