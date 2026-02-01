Никитин о матче с СКА: «Посредственно играли, но характер проявился»

Первого февраля ЦСКА на домашней арене победил СКА со счётом 3:2. Основное время завершилось вничью 2:2, овертайм результатов не принёс. В серии буллитов точным броском отличился Виталий Абрамов, Дмитрий Гамзин отразил три броска соперника. Игорь Никитин оценил игру команды как посредственную, но отметил характер в ключевые моменты. Игорь Ларионов выразил удовлетворение одним набранным очком и сообщил о назначении Леонида Тамбиева помощником тренера до конца сезона.
Первого февраля на ледовой арене в Москве хоккеисты ЦСКА в упорной борьбе переиграли петербургский СКА со счётом 3:2. Основное время матча завершилось вничью 2:2, овертайм не выявил победителя, и судьба встречи решилась в серии послематчевых буллитов, где преимущество оказалось на стороне столичной команды.
На протяжении шестидесяти минут основного времени соперники демонстрировали равную борьбу. Обе команды сумели дважды огорчить вратарей друг друга, создав тем самым предпосылки для дополнительной пятиминутки. В овертайме игроки ЦСКА действовали в меньшинстве после удаления нападающего Дениса Зернова, однако сумели не только выстоять, но и создать предпосылки для дальнейшей победы. Решающим в серии буллитов стал точный бросок Виталия Абрамова, а голкипер Дмитрий Гамзин отразил три попытки соперника, обеспечив своей команде два очка в турнирной таблице.
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин оценил игру подопечных как не самую удачную в плане содержания, отметив, что команда действовала посредственно, однако проявила характер в ключевые моменты. По его словам, важным фактором стала способность некоторых игроков собраться в критической ситуации и провести наиболее результативную смену, в то время как другим потребуется время для возвращения в оптимальное состояние. Никитин подчеркнул, что победа в буллитах стала заслуженной наградой за самоотверженную игру в меньшинстве в овертайме и уверенные действия вратаря. Тренер также сообщил, что нападающий Клим Костин пропустил встречу из-за недавно перенесённого заболевания и лишь в день матча возобновил тренировочный процесс. Отвечая на вопрос о возможной усталости после предыдущего матча с «Динамо», Никитин пояснил, что у команды накануне была полноценная тренировочная пауза, и снижение активности во втором периоде не связано с нагрузкой от предыдущей игры.
В свою очередь главный тренер СКА Игорь Ларионов выразил удовлетворение ходом матча и отметил наличие позитивных элементов в действиях его подопечных. Он подчеркнул ценность одного набранного очка в сложной турнирной ситуации и важность командного единства в борьбе за результат. Ларионов указал, что в овертайме соперник предоставил петербуржцам шанс развить преимущество, однако реализовать его не удалось. Что касается кадровых решений, тренерский штаб СКА принял решение о привлечении Леонида Тамбиева на должность помощника главного тренера до конца текущего сезона. Ларионов отметил тренерский опыт Тамбиева, его умение выстраивать дисциплинированную систему обороны при ограниченных ресурсах, а также взаимодополняющий характер их подходов к организации игры. Главный тренер СКА также обратил внимание на сохраняющиеся трудности в креативной составляющей действий центральных нападающих из-за отсутствия ряда травмированных игроков, однако выразил надежду, что текущая игра станет основой для дальнейшего восстановления команды.
Встреча между ЦСКА и СКА вновь подтвердила статус принципиального противостояния, в котором важную роль играют не только технические навыки, но и психологическая устойчивость. Для московской команды победа в буллитах стала важным шагом после серии неудач в аналогичных ситуациях, а для петербуржцев набранное очко сохраняет шансы на улучшение турнирного положения в оставшихся матчах регулярного чемпионата.