Никитин о матче с СКА: «Посредственно играли, но характер проявился»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин оценил игру подопечных как не самую удачную в плане содержания, отметив, что команда действовала посредственно, однако проявила характер в ключевые моменты. По его словам, важным фактором стала способность некоторых игроков собраться в критической ситуации и провести наиболее результативную смену, в то время как другим потребуется время для возвращения в оптимальное состояние. Никитин подчеркнул, что победа в буллитах стала заслуженной наградой за самоотверженную игру в меньшинстве в овертайме и уверенные действия вратаря. Тренер также сообщил, что нападающий Клим Костин пропустил встречу из-за недавно перенесённого заболевания и лишь в день матча возобновил тренировочный процесс. Отвечая на вопрос о возможной усталости после предыдущего матча с «Динамо», Никитин пояснил, что у команды накануне была полноценная тренировочная пауза, и снижение активности во втором периоде не связано с нагрузкой от предыдущей игры.