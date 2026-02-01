Трамп указал на потенциал ООН: он сделал заявление о переносе штаб-квартиры Организации

Глава Белого дома Дональд Трамп прокомментировал идею переноса штаб-квартиры ООН. В настоящий момент она располагается в Нью-Йорке. Президент США выступил против переноса, отметил он в беседе с газетой Politico.
Дональд Трамп уточнил, что считает ООН структурой с «огромным потенциалом». Американский лидер добавил, что Организация способна «прекращать войны», когда его «не будет рядом».
«Я не думаю, что это уместно. ООН не уйдет из Нью-Йорка, не уйдет из США», — заверил Дональд Трамп.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала дикими выводы генсека ООН Антониу Гутерриша о Крыме и Донбассе. Он заявил, что принцип, дающий право народам на самоопределение, якобы неприменим в ситуации с названными регионами.