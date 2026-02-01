Аппарат Curiosity сделал редкий ночной кадр поверхности Марса, для этого он использовал светодиодные лампы на роботизированной руке, сообщает NASA.
Снимок сделали 6 декабря на 4740-й марсианский день миссии марсохода.
«Светодиодные лампы являются частью камеры Mahli, расположенной на конце роботизированной руки марсохода Curiosity. Изображение получили с помощью камеры Mahli, установленной на мачте или “голове” марсохода», — сказано в публикации.
На снимке видна освещенная часть марсианского грунта с отверствием в центре. Хорошо заметны мелкие камни, песок и текстура лунки.
