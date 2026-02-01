В Британии впервые опубликовали слова Майкла Джексона о дружбе с детьми

Напомним, Джексона обвинили в растлении детей в 1993 году. Артист отверг обвинения, но решил урегулировать конфликт с 13-летним мальчиком, выплатив его родственником компенсацию в размере более 20 миллионов долларов. Позже ещё один ребёнок высказался о насилии со стороны Джексона, суд признал певца невиновным.