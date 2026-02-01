В Британии впервые опубликовали слова Майкла Джексона о дружбе с детьми

Американский певец Майкл Джексон говорил, что «желание детей прикоснуться и обнять его иногда приводило к неприятностям», следует из аудиозаписей, которые были включены в промотрейлер к фильму «Суд» от студии из Британии Wonderhood Studios.
Данная четырёхсерийная работа исследует оправдание артиста по обвинениям в насилии над детьми после суда 2005 года в Соединённых Штатах.
Судя по аудиозаписи, король поп-музыки рассказал о «детях, влюбляющихся в его личность».
На сайте студии сказано, что создатели кинокартины пытаются «выйти за рамки» «медийного цирка», связанного с оправданием Джексона. В материале уточняется, что авторы фильма задают «глубокие вопросы о славе, расе, а также системе правосудия США».
Напомним, Джексона обвинили в растлении детей в 1993 году. Артист отверг обвинения, но решил урегулировать конфликт с 13-летним мальчиком, выплатив его родственником компенсацию в размере более 20 миллионов долларов. Позже ещё один ребёнок высказался о насилии со стороны Джексона, суд признал певца невиновным.
Джексон скончался в июне 2009 года на 51-м году жизни. Он умер от остановки сердца, вызванной передозировкой сильнодействующих препаратов. При этом бывший юрист Майкла Джексона Брайан Оксман заявил, что, по его мнению, истинной причиной смерти певца стали не медицинские обстоятельства, а глубокие психологические последствия многолетних судебных разбирательств.
Ранее сообщалось, что в материалах дела скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна, опубликованных Минюстом Соединённых Штатов, есть фотографии Билла Клинтона, Билла Гейтса, Криса Такера, Дайаны Росс, Дэвида Копперфильда, Кевина Спейси, Мика Джаггера и Майкла Джексона.