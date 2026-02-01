Ветеринар Руденко: реагенты разъедают лапы собак и провоцируют отравления

Реагенты, которыми посыпают улицы, могут представлять большую опасность для животных. Доктор ветеринарных наук Андрей Руденко, профессора кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ, отметил, что они травмируют лапы животных, а еще могут вызывать отравления.
Основной причиной опасности являются входящие в состав реагентов соли и агрессивные соединения, которые оказывают раздражающее действие на нежную кожу подушечек лап животных. Это приводит к развитию воспалительных процессов, появлению сухости, микротрещин и ран. Через поврежденную поверхность вредные вещества могут проникнуть глубже в ткани, провоцируя аллергии и дерматиты.
Еще одна опасность — животное вылизывает лапы, а значит, часть реагента попадает в пищеварительный тракт.
— В этом случае реагенты попадают в желудочно-кишечный тракт и могут вызвать расстройства пищеварения, отравления и интоксикацию, особенно у мелких пород и щенков. При длительном воздействии возможны хронические проблемы с кожей и слизистыми оболочками, — говорит Life.ru Андрей Руденко.
Особенно в зоне риска животные маленьких пород и молодняк, чей иммунитет менее устойчив. Проявляется такое признаками, характерными для отравлений.
Эксперт посоветовал тщательно промывать лапы животного после каждой прогулки. Для дополнительной защиты можно воспользоваться специальными кремами, мазями и обувью для прогулок в регионах с высоким уровнем зимней обработки дорог.
Таким образом, несмотря на неизбежность применения реагентов в зимнее время, правильная профилактика и внимательное отношение владельцев помогут минимизировать ущерб здоровью питомцев и позволят им комфортно переносить холодные месяцы.
Тем временем, в социальных сетях набирает обороты необычный зимний тренд: владельцы кошек приносят домой пакеты со снегом, чтобы питомцы могли «познакомиться» с зимой. Животные активно играют с замерзшими комьями, разбивают их лапами и катают по полу. Такие развлечения опасны для животных, пишет aif.ru.
Кстати, во время прогулок важно помнить, что температура от 0 до −5 градусов, особенно при ветре и мокром снеге, наиболее опасна для животных. В таких условиях шерсть быстро намокает и теряет свои защитные свойства, сообщает 360.ru.
В Москве запустили онлайн-консультации с ветеринарами государственных клиник. Клиенты смогут быстро получить консультацию специалистов ветеринарных клиник по аудио- или видеосвязи. Новый формат позволит владельцам домашних животных избежать лишних поездок в клинику и получить квалифицированные советы, не выходя из дома, сообщает ОТР.