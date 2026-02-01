Вирусолог Викулов: России не грозит массовое распространение оспы обезьян

Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций и заведующий кафедрой иммунологии и аллергологии университетской клиники МНОИ МГУ Георгий Викулов ответил, может ли в России массово развиться оспа обезьян. И каковы шансы повторения сценария с пандемией.
По словам вирусолога, реальных рисков распространения на территории страны оспы обезьян нет. Возможны только единичные случаи заболевания, которые с высокой долей вероятности будут завозными из стран, где болезнь активно развивается.
Оспа обезьян не характеризуются эпидемическим или пандемическим распространением, недуг не передается активно от пациента к пациенту. Риск передачи существует только при очень тесном контакте.
— В нашей стране есть эпидемиологическая служба. Она хорошо знакома с подобными инфекциями и сделает все необходимое для того, чтобы локализовать инфекцию, даже если будут зафиксированы случаи, что маловероятно, — отметил вирусолог в беседе с NEWS.ru.
Ранее в Московской области были выявлены два человека с подозрением на оспу обезьян. Оба случаи заражения зафиксированы в Одинцовском районе.