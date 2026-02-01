Ричмонд
Депутат Бессараб: материнский капитал приоритетнее для развития, чем отцовский

Парламентарий призвала развивать капитал на третьего и последующего ребенка.

Источник: Комсомольская правда

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отрицательно оценила идею введения отцовского капитала для многодетных семей.

Она отметила, что необходимо направить усилия на материнский (семейный) капитал, и распространить выплаты на третьего и последующих детей.

— Сегодня из федерального бюджета выплачивается только на первого и второго ребенка. И небольшая часть регионов уже приняла решения о том, чтобы выплачивать на третьего и последующих детей, — отметила депутат в беседе с NEWS.ru.

Выплаты на третьего и последующего ребенка незначительны в сравнении с суммами, которые выплачиваются на первого. Таким образом, по мнению депутата, стоит дорабатывать это направление.

Вынашивание и рождение ребенка это сложный физиологический процесс, поэтому капитал выдается матери.

К тому же, материнство начинается задолго до рождения малыша, еще на этапе беременности у женщины полностью меняется образ жизни.