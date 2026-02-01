Депутат Бессараб: материнский капитал приоритетнее для развития, чем отцовский

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отрицательно оценила идею введения отцовского капитала для многодетных семей.
Она отметила, что необходимо направить усилия на материнский (семейный) капитал, и распространить выплаты на третьего и последующих детей.
— Сегодня из федерального бюджета выплачивается только на первого и второго ребенка. И небольшая часть регионов уже приняла решения о том, чтобы выплачивать на третьего и последующих детей, — отметила депутат в беседе с NEWS.ru.
Выплаты на третьего и последующего ребенка незначительны в сравнении с суммами, которые выплачиваются на первого. Таким образом, по мнению депутата, стоит дорабатывать это направление.
Вынашивание и рождение ребенка это сложный физиологический процесс, поэтому капитал выдается матери.
К тому же, материнство начинается задолго до рождения малыша, еще на этапе беременности у женщины полностью меняется образ жизни.