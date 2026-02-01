Тела россиянки и ее возлюбленного нашли в доме на Кипре

На Кипре без признаков жизни обнаружили тело гражданки России Любови Стрелковой и ее возлюбленного Александра. Об этом стало известно в воскресенье, 1 февраля.
Тело 39-летней женщины нашли в ее доме в поселке Искел на Кипре. Прибывшие врачи не обнаружили видимых следов насилия. По предварительной версии, причиной смерти Стрелковой стали осложнения после пневмонии.
Вскоре выяснилось, что ее возлюбленный Александр также скончался, обстоятельства его смерти пока не известны.
— Она всегда была доброй, открытой, веселой. Люба общительная, целеустремленная, красивая. Хороший друг. Очень жаль, — рассказала в беседе с aif.ru знакомая погибшей Ксения.
Стрелкова переехала на Кипр около шести лет назад, продав перед отъездом свой бизнес по продаже одежды в Перми. На острове она занималась проведением онлайн-консультаций по психологии. Родные и друзья собрали около 800 тысяч рублей, чтобы доставить ее тело в Россию. 31 января россиянку похоронили в ее родном городе Верещагино Пермского края.
11 января кипрские власти начали поиски бывшего генерального директора компании «Уралкалий» Владислава Баумгертнера, который бесследно исчез 7 января из своего дома в Лимасоле. Уже 14 января в прибрежном районе между деревнями Писсури и Авдиму на труднодоступном и изрезанном участке побережья обнаружили мужчину. Проведенный ДНК-текст подтвердил, что найденное принадлежит тело именно 56-летнему Баумгертнеру.