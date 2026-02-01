Сафонов отбил пенальти в матче чемпионата Франции против «Страсбура»

Россиянин отразил удар нападающего Хоакина Паничелли на 20-й минуте. Через две минуты после этого парижане вышли вперёд благодаря голу Сенни Меюлю. Однако уже спустя пять минут Гела Дуэ восстановил равенство. Сейчас в матче перерыв при счёте 1:1 на табло.
Это второй матч подряд для Сафонова в старте ПСЖ после восстановления от травмы руки в серии пенальти в игре с «Фламенго» в финале Межконтинентального кубка. Ранее российский голкипер провёл встречу с «Ньюкаслом» в Лиге чемпионов.
Напомним, Матвей Сафонов отразил четыре из четырёх ударов бразильского клуба в серии пенальти Межконтинентального кубка и принёс ПСЖ победу в матче. Российский вратарь стал героем на обложках французских СМИ. Тренер Луис Энрике признался, что игрок сломал руку в ходе серии 11-метровых ударов, но не стал просить замены. Россияне завалили спортсмена тоннами слов поддержки, Сафонов вышел на связь и поблагодарил всех.
