Сафонов отбил пенальти в матче чемпионата Франции против «Страсбура»

Напомним, Матвей Сафонов отразил четыре из четырёх ударов бразильского клуба в серии пенальти Межконтинентального кубка и принёс ПСЖ победу в матче. Российский вратарь стал героем на обложках французских СМИ. Тренер Луис Энрике признался, что игрок сломал руку в ходе серии 11-метровых ударов, но не стал просить замены. Россияне завалили спортсмена тоннами слов поддержки, Сафонов вышел на связь и поблагодарил всех.