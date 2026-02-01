Минобороны РФ: силы ПВО ликвидировали 23 БПЛА над российскими регионами

Российские военнослужащие нейтрализовали 23 беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины над регионами Российской Федерации, сообщает Минобороны РФ.
Беспилотники противника были ликвидированы в период с 18:00 до 23:00 мск. Речь идёт о БПЛА самолётного типа, уточнили в ведомстве.
12 украинских аппаратов уничтожили в Краснодарском крае, кроме того, беспилотники ликвидированы над Чёрным и Азовским морем.
«1 февраля с 18:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО ликвидированы 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: 12 — над территорией Краснодарского края, пять — над акваторией Азовского моря, три БПЛА — над территорией Белгородской области и по одному — над территориями Ставропольского края, Чеченской Республики и над акваторией Чёрного моря», — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на воскресенье российские военные нейтрализовали над территорией страны 21 украинский беспилотник. В небе над Белгородской областью военнослужащие ликвидировали 14 дронов, над Воронежской — пять, над Астраханской и Калужской областями — по одному БПЛА.
Ранее сообщалось, что в ночь на субботу военные РФ пресекли попытки атак 26 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины на российской территории. В частности, российские военнослуажщие выявили и ликвидировали 17 украинских беспилоттников над Брянской областью, ещё семь — над Смоленской областью.